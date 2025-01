Capcom zapowiedział ważną prezentację. Zobaczymy między innymi nowe materiały z Monster Hunter Wilds

Tak jak wiele razy w przeszłości, Capcom pracuje obecnie nad kilkoma wyczekiwanymi przez fanów projektami - już niedługo mamy poznać konkretniejsze informacje na temat kilku z nich. Firma bardzo stawia w tym momencie na rozwój mającego premierę 28 lutego Monster Hunter Wilds, dzięki czemu tytuł znajduje się na szczycie najbardziej wyczekiwanych gier na Steamie. Właśnie dowiedzieliśmy się o nadchodzącym pokazie organizowanym przez twórców.

Monster Hunter Wilds - tytuł ukaże się na kolejnym wydarzeniu

Na Twitterze/X mieliśmy okazję dowiedzieć się o prezentacji Capcomu zaplanowanej na 4 lutego na godzinę 23:00 polskiego czasu. Na wydarzeniu zobaczymy wiele oczekiwanych ogłoszeń, możemy spodziewać się między innymi odnowienia serii Onimusha w postaci Onimusha: Way of the Sword, nowych informacji o Capcom Fighting Collection 2, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics oraz nadchodzący zawartość do Street Fighter 6.