Capcom elegancko odrzucił ofertę przejęcia przez Microsoft

Te deklaracje padły w związku z wyciekiem wewnętrznych dokumentów Microsoftu, który miał miejsce w zeszłym tygodniu i ujawnił, że firma rozważała zakup takich firm jak Sega, Bungie i IO Interactive.

Capcom nie chce do Microsoftu

Microsoft, jak do tej pory, nie nabył żadnego z wcześniej wspomnianych studiów, ale poprawiona umowa z Activision Blizzard prawdopodobnie zostanie zawarta po tymczasowym zatwierdzeniu jej przez CMA. Ta sprawa pochłaniała do tej pory administrację giganta technologicznego, ale być może powróci do opisywanych pomysłów, gdy wszystko zostanie załatwione.