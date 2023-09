Wielki wyciek to wina Microsoftu? Phil Spencer komentuje i zapewnia, że to stare plany Xboxa

Wiadomość od szefa Xboxa otrzymali również pracownicy. The Verge dotarł do maila, w którym Phil Spencer nie ukrywa, że wyciek jest rozczarowujący.

W dniu dzisiejszym w sposób niezamierzony ujawniono kilka dokumentów złożonych w postępowaniu sądowym dotyczącym proponowanego przez nas przejęcia Activision Blizzard. Wiem, że to rozczarowujące, nawet jeśli wiele dokumentów ma ponad rok, a nasze plany ewoluowały.

Wiem też, że wszyscy bardzo poważnie podchodzimy do poufności naszych planów i informacji naszych partnerów. Ten wyciek oczywiście nie sprostał naszym oczekiwaniom. Wyciągniemy wnioski z tego, co się wydarzyło i będziemy lepsi w przyszłości. Wszyscy wkładamy niesamowitą ilość pasji i energii w naszą pracę i nigdy nie chcielibyśmy, aby ta ciężka praca była udostępniania społeczności. To powiedziawszy, jest o wiele więcej powodów do ekscytacji, a kiedy będziemy gotowi, podzielimy się prawdziwymi planami z naszymi graczami.

Na zakończenie doceniam całą pracę włożoną w zespole Xboxa, aby zaskoczyć i zachwycić naszych graczy. W nadchodzących dniach i tygodniach skupmy się na tym, na co możemy mieć wpływ: kontynuowaniu niesamowitego sukcesu Starfield, nadchodzącej premierze niesamowitej i przystępnej gry Forza Motorsport oraz dalszym tworzeniu gier, usług i urządzeń, z których będą mogły korzystać miliony graczy.