Całotygodniowa promocja na Steam. Ponad 5000 gier na PC z rabatami do 95%

Ruszyły nowe całotygodniowe oferty na Steam, w ramach których kupicie taniej ponad 5000 gier na komputery osobiste. W atrakcyjnych cenach użytkownicy PC zdobędą mnóstwo ciekawych tytułów, zarówno nowsze produkcje, jak i starsze gry. Klienci sklepu Steam mogą skorzystać z wysokich rabatów i zniżek nawet do 95%. W najbliższych dniach na platformie Valve kupicie taniej takie gry, jak Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, Tomb Raider IV-VI Remastered, Ballionaire, shapez 2, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Batman: Arkham Collection, Divinity: Original Sin 2 - Eternal Edition, Wartales, Darkest Dungeon, Inscryption, Fabledom, The Forgotten City oraz The Outlast Trials.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Całotygodniowa promocja na Steam – wybrane oferty: