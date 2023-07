Gracze NBA widzieli Call of Duty: Modern Warfare 3. Wkrótce oficjalny pokaz?

Pod koniec czerwca do sieci wyciekło kilka screenów z tegorocznej odsłony Call of Duty. Tymczasem okazuje się, że Activision na dobre rozpoczęło promocję nadchodzącej części popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek. Wygląda na to, że wydawca postanowił zaprezentować wspomniany tytuł pierwszym graczom. Do sieci trafiły bowiem zdjęcia z pokazu zorganizowanego dla zawodników NBA.

Call of Duty: Modern Warfare 3 zostało zaprezentowane graczom NBA

Jak informuje redakcja Charlie INTEL, Activision postanowiło wybrać się w miniony weekend do Las Vegas, gdzie trwają obecnie rozgrywki NBA Summer League 2023. Wydawca skorzystał z okazji i zaprosił wybranych koszykarzy do przetestowanie nadchodzącej odsłony serii Call of Duty. Kilku z nich pochwaliło się natomiast udziałem w wydarzeniu w mediach społecznościowych.