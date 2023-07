Elon Musk naprawdę to zrobił. Twitter zmieni logo oraz nazwę na... X

Zaprezentował również, jak to wygląda w akcji:

Według Zoe Schiffer z Platformera, Musk wysłał swoim pracownikom maila z informacją, że firma stanie się X, a jego notatka brzmiała: to ostatnia wiadomość, jaką kiedykolwiek wyślę z adresu e-mail Twittera. Jak nietrudno się jednak domyślić, tak nagła zmiana nie przypadła do gustu użytkownikom serwisu, którzy, delikatnie rzecz ujmując, mają dość tego, co wyprawia Elon.

