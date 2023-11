Call of Duty: Modern Warfare 3 to jedna z najgorzej ocenianych odsłon serii

Firma Activision i deweloperzy ze studia Sledgehammer Games z pewnością inaczej wyobrażali sobie premierę Call of Duty: Modern Warfare 3. Wspomniana produkcja niemal z każdej strony krytykowana jest za rekordowo krótką kampanię fabularną. Na domiar złego sieciowy tryb tegorocznej odsłony serii Call of Duty również nie jest wolny od problemów. Okazuje się jednak, że to nie koniec złych wiadomości. Call of Duty: Modern Warfare 3 jest bowiem jedną z najgorzej ocenianych gier w historii cyklu.

Call of Duty: Modern Warfare 3 zbiera fatalne recenzje. To jedna z najgorszych odsłon serii

Jak zauważa GamingBolt, Call of Duty: Modern Warfare 3 może obecnie „pochwalić się” średnią ocen poziomie 50 punktów w serwisie Metacritic (na podstawie 33 recenzji). Oznacza to, że najnowsza produkcja studia Sledgehammer Games jest najgorzej ocenianą grą w historii serii Call of Duty, jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie główne odsłony cyklu. Tuż przed wspomnianym tytułem znajdziemy pecetową wersję Call of Duty: Ghosts ze średnią na poziomie 68 punktów na podstawie 14 recenzji.