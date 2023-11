Dziś premiera Call of Duty: Modern Warfare 3. Recenzje mówią same za siebie

Call of Duty: Modern Warfare 3 oferuje najkrótszą kampanię fabularną w historii serii. Na domiar złego Jason Schreier informuje, że prace nad najnowszą odsłoną Call of Duty trwały niecałe półtora roku, a deweloperzy musieli pracować po godzinach, by ukończyć produkcję na czas. Dzisiaj natomiast – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wspomniany tytuł debiutuje, ale opublikowane w sieci recenzje mówią same za siebie.

Call of Duty: Modern Warfare 3 debiutuje na PC i konsolach. Kampania fabularna pod ostrzałem

Kilka redakcji postanowiło zrecenzować kampanię fabularną Call of Duty: Modern Warfare 3. Opinie branżowych mediów – jak można się było spodziewać po ubiegłotygodniowych doniesieniach na temat długości historii – nie są pozytywne. W chwili pisania tej wiadomości najnowsza produkcja studia Sledgehammer Games może bowiem „pochwalić się” średnią ocen na poziomie 53% (na podstawie 15 opinii) w serwisie OpenCritic. Warto dodać, że zaledwie 9% recenzentów poleca wspomniany tytuł.