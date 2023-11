Call of Duty: Modern Warfare 3 z problemami. Część map została „tymczasowo” wycofana

Wczoraj informowaliśmy, że gracze Call of Duty: Modern Warfare 2 są zmuszani do pobierania tegorocznej odsłony serii Call of Duty, nawet jeśli nie zdecydowali się na jej zakup. Okazuje się jednak, że to nie jedyne problemy związane z najnowszą częścią popularnego cyklu pierwszoosobowych strzelanek. Sledgehammer Games zostało bowiem zmuszone do wycofania niektórych map z sieciowych trybów Call of Duty: Modern Warfare 3.

Przez „niekorzystne respawny” z Call of Duty: Modern Warfare 3 „tymczasowo” wycofano część map

Jak zauważa serwis IGN, gracze zaczęli zwracać uwagę na problemy z punktami odrodzeń na wybranych mapach Call of Duty: Modern Warfare 3. Użytkownicy powracali bowiem do rozgrywki w tym samych miejscach, w których przed kilkoma sekundami zostali pokonani przez swoich oponentów. Udostępnione w sieci nagrania pokazują kuriozalne – a dla wielu frustrujące – sytuacje spowodowane opisanym błędem.