Cała seria Dark Souls w sklepie Xbox 50 procent taniej. Promocja potrwa jeszcze tylko przez kilka dni

Microsoft przypomina o kultowych produkcjach.

Trzecia część serii jest dostępna w dwóch wydaniach. Fani mają do wyboru wersję podstawową Dark Souls III za 29,99 USD (ok. 120 zł) lub edycję Deluxe z dodatkami za 42,49 USD (ok. 170 zł).

GramTV przedstawia:

Osobno przeceniono także DLC do Dark Souls III – Ashes of Ariandel i The Ringed City kosztują teraz po 7,49 USD (ok. 30 zł). Przepustka sezonowa dostępna jest za 12,49 USD (ok. 50 zł). Seria Dark Souls to brutalnie wymagające gry akcji RPG, w których przemierzamy mroczne i nieprzyjazne krainy, tocząc pojedynki z potężnymi przeciwnikami i bossami. Gra stawia na eksplorację, unikalny klimat, rozwój postaci i opowieść ukrytą w przedstawionym świecie, często nawet w opisach przedmiotów. Te gry zapoczątkowały nawet gatunek soulslike'ów.