Były szef EA Sports współwłaścicielem Wisły Kraków. Peter Moore ogłosił bardzo pozytywną informację

Zainwestował on w jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów.

Peter Moore, były dyrektor generalny Liverpool FC oraz były szef EA Sports i Xboxa, ogłosił, że został mniejszościowym udziałowcem Wisły Kraków. Jak podkreślił w oficjalnym wpisie na Twitterze/X, do inwestycji przekonała go nie tylko sportowa historia klubu, ale również jego społeczna rola.

Wisła Kraków – nowy, zaskakujący współwłaściciel

„To, co przyciągnęło mnie do Wisły, to nie tylko jej dziedzictwo na boisku, ale także potężne zaangażowanie w lokalną społeczność” – napisał Moore. Podkreślił, że podczas niedawnej wizyty w Krakowie dostrzegł, jak silnym spoiwem społecznym jest futbol w tym mieście.

