Były redaktor Dragon Balla krytykuje Attack on Titan: "Zbyt skomplikowane, aby było przyjemne”

Jedną z osób otwarcie krytykujących Attack on Titan okazał się Kazuhiko Torishima, będący jednym z najstarszych i najbardziej zaufanych redaktorów serii Dragon Ball. Podczas Japan Expo 2025 w Paryżu, Torishima został zapytany o swoje zdanie na temat popularnych współczesnych tytułów. W odpowiedzi wskazał, że jego zdaniem Attack on Titan “poniosło porażkę”, ponieważ stało się zbyt skomplikowane, by zapewniać prawdziwą rozrywkę. Według niego najlepsze mangi w historii to te, które przede wszystkim bawią i wciągają czytelnika, bez nadmiernego moralizowania czy przekazywania głębokich przesłań.

W Dragon Ballu czy Naruto fani poznają świat przez postacie. Nie chodzi o samą historię, lecz o to, że czytelnik wyrusza w podróż razem z bohaterami.

Torishima podkreślił, że nie tworzył z Akirą Toriyamą mangi po to, by czegoś uczyć. Dodał też, że mangi, które mają na celu przekazywanie przesłania, są skazane na porażkę. Jako przykład podał właśnie Attack on Titan, które jego zdaniem przestało bawić i tym samym straciło impet po zakończeniu. Według Torishimy historia Erena była na początku interesująca, jednak z czasem utraciła lekkość i przyjemność lektury, co jego zdaniem jest kluczowe w sukcesie mangi. Stwierdził także, że samo stworzenie dobrych postaci to za mało: