Były pracownik broni Sweet Baby Inc. Gracze „nie powstrzymają zmian”

Grant Roberts to były pracownik Sweet Baby Inc. W długim wywiadzie postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości co do działania firmy konsultingowej.

Dla wielu graczy Sweet Baby Inc. to obecnie wróg numer jeden w całej branży gier. Firma konsultingowa specjalizująca się w DEI, czyli kwestiach równouprawnienia, dywersyfikacji i inkluzywności spotkała się z masowymi atakami, którzy oskarżani są o wprowadzanie do gier tzw. woke, które ma przyczyniać się do niszczenia produkcji i kierowania uwagi twórców nie na te elementy, które w grach są najważniejsze. Wokół Sweet Baby Inc. narosło wiele legend, a z niektórymi z nich postanowił rozprawić się Grant Robertson, były pracownik firmy, który zajmował stanowisko reżysera narracji przez półtora roku. W długiej rozmowie z The Gamer poruszył wiele kwestii i podkreślił, że gracze mylą się co do Sweet Baby Inc.

Sweet Baby Inc. – były pracownik staje w obronie firmy i tłumaczy jej działania

Roberts wyznał, że to nie jego była firma zachęca studia deweloperskie do współpracy, tylko sami twórcy zgłaszają się do Sweet Baby Inc. o pomoc we wdrożeniu DEI do swoich produkcji. Podał konkretne przykłady, jak flagi dumy w Spider-Man 2, czy postać Sagi w Alan Wake 2, które nie pojawiły się po zatrudnieniu firmy, ale już wcześniej deweloperzy zdecydowali się na umieszczenie tych elementów.