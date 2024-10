Była Legalną blondynką, teraz pisze powieść. Aktorce pomaga Harlan Coben

Aktorka i pisarz połączyli siły, by napisać wspólną powieść. Książka, której tytuł pozostaje nieznany, trafi na rynek 14 października 2025 roku. To pierwszy thriller Witherspoon, a sama aktorka przyznała, że nie mogła uwierzyć, iż Coben zgodził się na współpracę.

Choć może wydawać się zaskakujące, że Witherspoon chwyta za pióro, to jednak trzeba podkreślić, że pisanie to dla niej nie pierwszyzna. W 2018 roku wydała autobiograficzną książkę Whiskey in a Teacup, a w ostatnich latach skupiała się na literaturze dziecięcej. Jednak jej największy wpływ na rynek książkowy to Reese’s Book Club, w którym promuje kobiece historie, co przyczyniło się do sukcesu wielu bestsellerów.

Coben i Witherspoon przez wiele miesięcy rozwijali koncepcję książki i tworzyli postacie. Nowa powieść ma mieć 352 strony i zostanie wydana przez Grand Central Publishing. Pomysł na książkę wyszedł od samej aktorki, która podzieliła się swoim podekscytowaniem w mediach społecznościowych. Aktorka podzieliła się radosną nowiną na Instagramie.