Bracia Russo prezentują film za 320 milionów dolarów. Już teraz wiadomo, że nie będzie klapą

W filmie wystąpią takie gwiazdy jak Millie Bobbie Brown, Chris Pratt i Giancarlo Esposito, a sama fabuła oparta jest na ilustrowanej powieści Simona Stålenhaga, opowiadającej o podróży osieroconej nastolatki przez futurystyczny amerykański Zachód. Produkcja The Electric State nie przebiegała jednak bez komplikacji. Zdjęcia rozpoczęły się w październiku 2022 roku, ale musiały zostać wstrzymane z powodu tragicznego wypadku, w którym zginął członek ekipy. Choć główne zdjęcia zakończono w lutym 2023, konieczne były dodatkowe nagrania, które odbyły się na początku 2024 roku. To wpłynęło na wysokość budżetu.

Netflix, wygrywając w walce o prawa do produkcji, przelicytował inne studia i zainwestował ogromne środki w nadziei na sukces w postaci wysokiej oglądalności. Film ma szansę przyciągnąć szeroką publiczność, choć gigantyczny budżet już wywołuje pytania o opłacalność tego projektu. The Electric State to połączenie science fiction i westernu, a bracia Russo wciąż budzą zainteresowanie swoimi produkcjami po sukcesach z serią Avengers.