Borderlands 4 urzeka w zwiastunie. Gearbox prezentuje nowego złoczyńcę

Już wcześniej Take-Two Interactive ogłosiło, że oprócz Mafia: The Old Country na tegorocznym The Game Awards zostanie zaprezentowany nowy zwiastun Borderlands 4. Najnowszy materiał skupia się na przedstawieniu Timekeepera, bezwzględnego dyktatora, który dominuje nad mieszkańcami miasta. Będzie to zupełnie nowy złoczyńca w serii stworzonej przez Gearbox Software.

Borderlands 4 – nowy zwiastun prezentuje groźnego złoczyńcę

Jak możemy zobaczyć na poniższym zwiastunie, katastrofa zmienia świat, zagrażając jego organizacji zwanej Zakonem, siejąc chaos w Kairos. Jest to najniebezpieczniejsza planeta odkryta do tej pory we wszechświecie. Gracze będą musieli ją eksplorować i pokonać wszelkie zagrożenie, na czele którego stoi Timekeeper.