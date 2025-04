Kultowa polska kreskówka doczeka się filmu kinowego. Bolek i Lolek – bohaterowie dzieciństwa wielu pokoleń – powrócą, ale tym razem od razu na na wielki ekran. Będą bohaterami animowanej produkcji zatytułowanej Bolek i Lolek: Sekret El Dorado. Jak podaje portal Wirtualne Media, za projekt odpowiada studio Under Ski Tower. Film zapowiadany jest jako pełna przygód i humoru opowieść skierowana do widzów w każdym wieku.

Bolek i Lolek wrócą – zapowiedziano film kinowy

Plany na powrót kultowego duetu do współczesnej popkultury pojawiały się od lat. Już w 2005 roku mówiło się o kinowej kontynuacji przygód Bolka i Lolka, nawiązującej do ich słynnej wyprawy z 1977 roku – Wielkiej podróży Bolka i Lolka. Tym razem jednak wszystko wskazuje na to, że projekt rzeczywiście dojdzie do skutku, a premiera filmu została zapowiedziana na 2028 rok.