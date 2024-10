Bohaterowie nowej gry twórcy oryginalnego Silent Hilla zaprezentowani. Kim pokierujemy w Slitterhead?

Slitterhead to przygodowa gra akcji z elementami horroru, w której przenosimy się do miasta Kowlong. Wcielamy się w istotę pozbawioną własnego ciała o imieniu Hyoki, która jest w stanie opętać dowolne stworzenie i przejąć nad nim kontrolę. Podczas rozgrywki naszym zadaniem jest wytępienie tytułowych Slitterheadów. Walka odbywa się z użyciem różnych rodzajów broni. Do dyspozycji mamy również wiele zdolności zależnie od kontrolowanej postaci.

Na koniec przypomnijmy, że Slitterhead zostanie udostępnione 8 listopada na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC. Za tytuł odpowiada Bokeh Game Studio, w którego skład wchodzi Keiichiro Toyama - autor oryginalnego Silent Hilla.