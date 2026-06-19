Bloodborne na PS5 w 120 FPS. Wystarczyło kilka modyfikacji

To już stały schemat. Nadchodzi kolejny pokaz z udziałem Sony, a fani po raz kolejny czekają na jakiekolwiek informacje na Bloodborne.

Dotychczas wszelkie takie oczekiwania spełzały na niczym. I trudno powiedzieć, by zanosiło się, iż w przyszłości miało być inaczej.

Digital Foundry odpaliło Bloodborne na PlayStation 5 w 120 FPS-ach

Pozostaje zatem śledzić dokonania społeczności lub też ekspertów. W omawianym przypadku mamy do czynienia z tą drugą sytuacją, bo za “stworzenie” Bloodborne wykorzystujące potencjał PlayStation 5 wzięło się samo Digital Foundry. Efekt? Wydany 9 lat temu hit FromSoftware działa w wyższej rozdzielczości oraz płynnym klatkażu na poziomie 120 FPS. To dzięki wsparciu dla zmiennej częstotliwości odświeżania. Dodatkowo zmiany odczujemy także z uwagi na niższe opóźnienia, dzięki czemu postać w grze szybciej reaguje na poczynania naszego pada. Tymczasem oryginalne Bloodborne na PlayStation 4 nie dość, że działa w zablokowanych 30 FPS-ach, to na dodatek ma problemy z niespójnym frame pacingiem.