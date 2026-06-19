Bloodborne na PS5 w 120 FPS. Wystarczyło kilka modyfikacji

To już stały schemat. Nadchodzi kolejny pokaz z udziałem Sony, a fani po raz kolejny czekają na jakiekolwiek informacje na Bloodborne.
Dotychczas wszelkie takie oczekiwania spełzały na niczym. I trudno powiedzieć, by zanosiło się, iż w przyszłości miało być inaczej.
Digital Foundry odpaliło Bloodborne na PlayStation 5 w 120 FPS-ach
Pozostaje zatem śledzić dokonania społeczności lub też ekspertów. W omawianym przypadku mamy do czynienia z tą drugą sytuacją, bo za “stworzenie” Bloodborne wykorzystujące potencjał PlayStation 5 wzięło się samo Digital Foundry. Efekt? Wydany 9 lat temu hit FromSoftware działa w wyższej rozdzielczości oraz płynnym klatkażu na poziomie 120 FPS. To dzięki wsparciu dla zmiennej częstotliwości odświeżania. Dodatkowo zmiany odczujemy także z uwagi na niższe opóźnienia, dzięki czemu postać w grze szybciej reaguje na poczynania naszego pada. Tymczasem oryginalne Bloodborne na PlayStation 4 nie dość, że działa w zablokowanych 30 FPS-ach, to na dodatek ma problemy z niespójnym frame pacingiem.
Jak zatem uzyskać to cudo i grać w Bloodborne na PlayStation 5 tak, jak być powinno? Cóż, tutaj wasz entuzjazm zapewne mocno opadnie, bo wersja Digital Foundry działa tylko na starszych wersjach oprogramowania układowego konsoli, na którym trzeba dodatkowo wykorzystać kilka exploitów. Wgranie odpowiednich modyfikacji sprawia jednak, że gra ma dostęp do nowoczesnych funkcji PS5 – nie tylko dla dodatkowego RAM-u, ale i wsparcia dla wspomnianej zmiennej częstotliwości odświeżania. Efekty możecie zresztą sprawdzić sami na filmie, który znajdziecie na samym końcu newsa, a który opublikowało samo Digital Foundry.
To, co zaczęło się jako śledztwo w sprawie tego, dlaczego wsteczna kompatybilność PS5 nie jest tak silna jak w przypadku Xbox Series X, przerodziło się w coś więcej. Na zexploitowanej konsoli PlayStation 5 możliwe jest uruchamianie modów, które odblokowują ulepszone opcje wstecznej kompatybilności: szybszą wydajność CPU i GPU, 120 Hz oraz VRR. A jaka gra lepiej nadaje się do przetestowania tej teorii niż kultowe Bloodborne? Wielkie podziękowania dla Christiny za ciężką pracę po stronie moddingu – możemy wyczytać w opisie wspomnianego filmu.
GramTV przedstawia:
Znamienne jest to i zauważyli to też sami moderzy, iż “ulepszenie” Bloodborne wymagało wprowadzenie zaledwie kilku modów. To oznacza, iż Sony z powodzeniem mogłoby zrobić to samo, wypuszczając na rynek tak wyczekiwane natywne wydanie BB na PlayStation 5. Ale tego nie robi i wiele wskazuje, iż tego nie zrobi. A wszystkiemu winny ma być podobno... Hidetaka Miyazaki.
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