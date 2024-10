Bloober Team wciąż zajmuje się Silent Hillem 2. Udostępniono nową aktualizację

Aktualizacja 1.04 do remake’u Silent Hilla 2 nie dodaje nowej zawartości i jest on prawdopodobnie jednym z ostatnich update’ów dotyczących gry. Możliwe, że w razie potrzeby powstanie następny patch usuwający problemy pominięte przez twórców, lecz na razie nic nie wiemy na ten temat. Bloober Team powoli zakończy zajmowanie się nową wersją horroru i skupi się na tworzeniu nowej gry o tytule Cronos: The New Dawn, która została zaprezentowana w trakcie pokazu Xbox Partner Preview.

Na koniec przypomnijmy, że Silent Hill 2 Remake został udostępniony 8 października na PC oraz PlayStation 5. Tytuł został pozytywnie odebrany przez graczy - w naszej recenzji przyznaliśmy grze notę 8,5/10.