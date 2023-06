Blank to nowe studio założone przez weteranów Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077

Po latach pracy w coraz bardziej konserwatywnej branży jesteśmy gotowi do tworzenia odważnych, wpływowych projektów, które podzielają naszą wyjątkową kreatywność i wartości. Tam, gdzie branża opowiada się za dyktaturą kreatywnych jednostek, chcemy przekazać własność zespołowi. Tam, gdzie branża opiera się na kulturze crunchu, my preferujemy równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Tam, gdzie branża mówi, że większe znaczy lepsze, my skupiamy się na dopracowanych grach z naciskiem na emocje, fabułę i kunszt – współzałożyciel Blank.