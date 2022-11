Blade ma nowego reżysera. Powstaje kolejna wersja scenariusza do filmu Marvela

Pod koniec września Blade stracił reżysera. Za kamerą filmu miał stanąć Bassam Tariq, ale przez opóźnienie produkcji zrezygnował z tego projektu. Zakulisowo mówiło się o ogromnych problemach nowej odsłony słynnego łowcy wampirów. Scenariusz pozostawiał wiele do życzenia, a gwiazda widowiska, Mahershala Ali, miał być zniecierpliwiony wszystkimi problemami związanymi z realizacją filmu. Wydaje się jednak, że Blade najgorszy okres ma już za sobą i Marvel właśnie znalazł nowego reżysera oraz scenarzystę.

Blade – nowy reżyser i scenarzysta

Film wyreżyseruje Yann Demange, twórca W potrzasku. Belfast '71 oraz Kokainowy Rick. Nakręcił również jeden odcinek serialu Kraina Lovecrafta dla HBO. Scenariusz do Blade’a napisze z kolei Michael Starrbury, który wcześniej pracował nad filmem The Inevitable Defeat of Mister & Pete oraz serialami Jak nas widzą, a także Colin w czerni i bieli.