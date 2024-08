Black Myth: Wukong z wyczekiwaną przez graczy funkcją dzięki modyfikacji

Black Myth: Wukong to jedna z popularniejszych produkcji wydanych w ostatnim czasie. Jednym z niewielu aspektów gry, który nie spodobał się graczom jest brak dostępu do mapy świata, jednak moderzy szybko rozwiązali ten problem.

Black Myth: Wukong - sterowanie w menu mapy z modyfikacją

Użytkownik o nazwie “wmm555” opublikował modyfikację na platformie Nexus Mods dodającą możliwość korzystania z mapy świata, którą możemy obsługiwać za pomocą klawiatury i myszy. Po instalacji możemy nacisnąć m, żeby przejść do trybu dużej mapy lub n, co umożliwi nam przełączenie kamery. W menu mapy możemy poruszać się za pomocą strzałek oraz kółkiem myszy przybliżać i oddalać kamerę. Autor również wspomina, żeby nie otwierać plecaka po spauzowaniu gry, bo powoduje to wysypanie się gry.