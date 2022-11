Black Adam przyniesie spore straty Warner Bros. Czy druga część powstanie?

To wielki hit dla Dwayne’a Johnsona, ale finansowa klapa dla całej wytwórni.

Po premierze Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu najnowsza produkcja DC Comics nie będzie przyciągać już tłumów do kin. Black Adam od czasu swojej październikowej premiery zarobił już 153,6 mln dolarów w Ameryce oraz 201 mln USD na pozostałych rynkach. Globalnie film ma na koncie 354,6 mln dolarów i realne jest osiągnięcie pułapu 400 mln USD. Mimo to nie wystarczy, aby produkcja zwróciła się Warner Bros i nowy superbohater DC Comics przyniesie spore straty finansowe.

Black Adam – film przyniesie straty finansowe Warner Bros.

Budżet filmu wyniósł 195-200 mln dolarów, więc Black Adam musiałby zarobić około 500 mln USD, aby koszty produkcji filmu się zwróciły. Warner Bros. przeznaczył również około 100 mln dolarów na kampanię marketingową, więc ogólnie koszty produkcji jeszcze bardziej rosną. The Wrap w swoim najnowszym raporcie informuje, że Dwayne Johnson był najważniejszym czynnikiem filmu, dzięki któremu Black Adam nie okazał się box office’ową katastrofą. Redaktorzy serwisu podają jednak, że produkcji nie udało się wywołać odpowiedniego szumu wokół swojego filmu, który zachęcałby kolejne osoby do wybrania się do kina.