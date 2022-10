Black Adam oceniony w pierwszych recenzjach. DC znów się nie popisało

Na Rotten Tomatoes produkcja ma 55% pozytywnych recenzji z 73 ocen. Średnia nota wynosi 5,6/10, zaś topowych krytyków jest jeszcze niższa i wynosi 4,8/10. Sytuacja jeszcze gorzej kształtuje się na Metacritic , gdzie średnia ocena z 28 recenzji to zaledwie 45/100.

DC Comics wspólnie z Warner Bros. znowu mogą zaśpiewać tekst pewnej znanej piosenki Budki Suflera. Chociaż po debiutach Legionu Samobójców: The Suicide Squad i Batmanie wydawało się, że uniwersum zmierza w dobrym kierunku, powrót do głównej jego części okazał się bolesnym przeżyciem dla recenzentów, którzy mieli okazję obejrzeć już film. Pierwsze recenzje pojawiły się już w sieci i wynika z nich, że Black Adam nie jest dobrym filmem.

Wśród plusów recenzenci wymieniają sporo szalonej, emocjonującej akcji. Wielu krytyków doceniło również świeże podejście do głównego bohatera, który często wybiera brutalne metody działania. Postać Black Adama jest chwalona w wielu recenzjach, podobnie jak występ Dwayne’a Johnsona. Wiele ciepłych słów pada również w kierunku pozostałych postaci, które jednak nie doczekały się należytego rozwinięcia. Wszyscy jednak są zgodni, że Black Adam to film środka, który odbiega od tego, do czego przyzwyczaiło nas DC Comics w ostatnich latach.