Billy Crystal na pierwszych zdjęciach z serialu Before. Apple TV zapowiada premierę psychologicznego thrillera

Apple TV+ zapowiedziało nowy thriller psychologiczny, zatytułowany Before, w którym główną rolę zagra Billy Crystal. Pokazano pierwsze zdjęcia.

Serial określany jest jako „atmosferyczny thriller psychologiczny oparty na ciekawych bohaterach”, a to że występuje w nim wielokrotnie nagradzany aktor, komik i reżyser Billy Crystal , jest bez wątpienia wielką zaletą, ponieważ gwarantuje wysoką jakość występu. Bez wątpienia warto będzie go zobaczyć w takim mrocznym widowisku, ponieważ najlepiej dał się poznać z doskonałych ról w komediach i lżejszych widowisk.

W serialu występują także Judith Light (Transparent), Jacobi Jupe (Piotruś Pan i Wendy), Rosie Perez (Stewardesa), Maria Dizzia (Orange Is the New Black) i Ava Lalezarzadeh (W ogrodzie tulipanów).

Producentami wykonawczymi dziesięcioodcinkowego serialu są Crystal, Eric Roth i Sarah Thorp.