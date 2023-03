Bez nowej części Assassin’s Creed w 2023 roku? Ubisoft ma opóźnić dwie duże premiery

Wygląda na to, że czeka nas kolejny rok bez nowej odsłony Assassin’s Creed. Insider posługujący się pseudonimem ScriptLeaksR6, który wcześniej udostępnił pierwsze screeny z Avatar: Frontiers of Pandora, tym razem poinformował i przesunięciu, prawdopodobnie na przyszły rok, dwóch dużych gier od Ubisoftu. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, to Assassin’s Creed Mirage i The Crew Motorfest nie zadebiutują w 2023 roku.

Assassin’s Creed Mirage zadebiutuje dopiero w 2024 roku?

Insider napisał wyłącznie o opóźnieniu obu gier, ale biorąc pod uwagę, że obie miałyby zadebiutować w drugiej połowie bieżącego roku, to wydaje się, że Ubisoft zmienił pierwotne plany i wyznaczył ich premierę na 2024 rok. Jest to spore zaskoczenie, gdyż fani Assassin’s Creed już trzy lata czekają na nową odsłonę cyklu i pomimo prac nad aż dziesięcioma grami z serii, Ubisoft nie jest nadal gotowy na wydanie choć jednej z nich.