Screen z Avatar: Frontiers of Pandora wyciekł do sieci. Pokaz gry coraz bliżej?

W zeszłym tygodniu do sieci trafiła grafika prezentująca bonusy do zamówień przedpremierowych gry Avatar: Frontiers of Pandora. Okazuje się jednak, że to nie koniec nieoficjalnych materiałów ze wspomnianej produkcji. Jeden z użytkowników dotarł bowiem do zrzutu ekranu pochodzącego z nadchodzącego dzieła studia Massive Entertainment.

Avatar: Frontiers of Pandora na zrzucie ekranu. Do sieci trafiły kolejne materiały z gry Ubisoftu

Nowy materiałami z Avatar: Frontiers of Pandora ponownie podzielił się użytkownik Twittera posługujący się pseudonimem „ScriptLeaksR6”. Na wspomnianym zrzucie ekranu możemy zobaczyć jak bohater celuje w stronę mecha. Całość prezentowana jest z perspektywy pierwszej osoby i najprawdopodobniej pochodzi z przygotowywanego przez Ubisoft pokazu rozgrywki.



„ScriptLeaksR6” opublikował również nową grafikę promocyjną z gry Avatar: Frontiers of Pandora i poinformował, że gracze będą mieli okazję „wkrótce” zobaczyć gameplay ze wspomnianej produkcji. Cała sytuacja nie doczekała się jeszcze jednak komentarza ze strony Ubisoftu oraz deweloperów ze studia Massive Entertainment.



Na koniec przypomnijmy, że Avatar: Frontiers of Pandora zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja ma zadebiutować na rynku do końca marca 2024 roku. Dokładna data premiery gry nie jest jednak znana.

