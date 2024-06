Beyond Good & Evil – porównanie grafiki oryginalnej i zremasterowanej. Jak spisuje się Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition?

Tuż po premierze Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition do sieci trafił film porównujący jakość oprawy zreamasterowanej edycji, wydanej z okazji urodzin do oryginalnej gry.

Na kanale YouTube – ElAnalistaDeBits – pojawił się film porównujący grafikę między remasterem a oryginalną wersją Beyond Good & Evil. Jest więc okazja, żeby przyjrzeć się ulepszeniom, które wprowadzili Virtuos i Ubisoft Montpellier.

Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition to bogatsze tekstury i wyższa rozdzielczość. Postarano się również o zaktualizowane modele 3D wielu obiektów i większości głównych bohaterów. Twórcy wykorzystali także technologię Ambient Occlusion, by niektóre sceny sprawiały wrażenie bardziej realistycznych niż wcześniej. W związku z tym gra nie będzie sprawiać wrażenia tak płaskiej, jak miało to miejsce w oryginalnej edycji. Beyond Good & Evil – oryginalna gra kontra remaster. Porównanie jakości grafiki Poprawiono także oświetlenie. Co prawda nie dostajemy Ray Tracingu, ale otrzymujemy bardziej zaawansowany system oświetlenia niż ten zastosowany w pierwowzorze. Można to łatwo zauważyć podczas sceny porównującej cykl dnia i nocy. Na przykład wszystkie obiekty mogą teraz rzucać cienie od światła słonecznego.

GramTV przedstawia:

Można chyba powiedzieć, że twórcom wersji zremasterowanej udało się osiągnąć właściwy balans pomiędzy oryginałem a tym co można było poprawić. Jest to z pewnością ukłon w stronę fanów, ponieważ znacząco poprawiono grafikę gry, ale jednocześnie zachowano charakterystyczny styl graficzny Beyond Good & Evil. Oceniając poziom tej edycji trzeba oddać szacunek Virtuos i Ubisoft Montpellier. I przy okazji zadać pytanie – kiedy zobaczymy Beyond Good & Evil? Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition - nadzieja na sequel nie umiera

Krzysztof Żołyński Gry, filmy, seriale, komiksy, technologie i różne retro graty. Lubię także sprawdzać co słychać w kosmosie. Kiedy przytrafia się okazj wyjeżdżam w podróże dalekie lub bliskie i robię tam masę zdjęć.