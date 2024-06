Beyond Good and Evil 2 jednak powstaje? Ubisoft uspokaja fanów

Pamiętacie jeszcze, że Ubisoft ogłosił wiele lat temu Beyond Good and Evil 2? Francuski gigant twierdzi, że gra wciąż powstaje.

Jeszcze w 2022 roku pojawiały się informacji pochodzące od samych deweloperów, z których wynikało, że mają oni spore trudności z wytyczeniem kierunku rozwoju nowej produkcji. Według doniesień studio Ubisoft Montpellier, które jest głównym deweloperem Beyond Good and Evil 2 , nadal boryka się z kilkoma istotnymi problemami związanymi z rozwojem i produkcją.

Dotarliśmy do momentu, w którym mało kto już pyta czy Beyond Good and Evil 2 zostanie kiedykolwiek wydane. Wiele komentarzy wręcz sugeruje, że gra dawno umarła. W końcu gra została zapowiedziana siedem lat temu. Jednak Ubisoft uparcie twierdzi, że prace nad kontynuacją kultowego tytułu wciąż trwają.

Tymczasem Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition ukaże się 25 czerwca na PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch i PC.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Beyond Good & Evil 2 to (bardzo) długo wyczekiwana kontynuacja przygodowej gry akcji z 2003 roku. Po raz kolejny mamy powrócić do dziwacznego i szalonego świata science fiction, by spotkać na swojej drodze zarówno ludzi, jak i ich hybrydy oraz różne zwierzęta. Główną scenarzystą tytułu została Sarah Arellano, czyli projektantka narracji m.in. do World of Warcraft.