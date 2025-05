Bella Ramsey może zagrać słynną francuską wojowniczkę. Pasuje do tej roli?

Po sukcesie Elvisa, Baz Luhrmann przygotowuje swój kolejny projekt, czyli zapowiedzianą w ubiegłym roku Jehanne d’Arc. Będzie to epicka opowieść o francuskiej bohaterce narodowej z XV wieku. Jak informuje scooper Daniel Richtman, wytwórnia zaoferowała główną rolę Belli Ramsey, znanej z ról w serialach The Last of Us i Gra o tron. Aktorka miała wyrazić zainteresowanie udziałem w produkcji.

Bella Ramsey zagra Joanną d’Arc w nowym filmie Baza Luhrmanna?

Film ma opowiedzieć historię młodej chłopki, która twierdziła, że została powołana przez Boga, by poprowadzić francuską armię do zwycięstwa w trakcie wojny stuletniej. Jehanne d’Arc to oryginalna francuska forma imienia Joanny d’Arc. Tytuł wskazuje na poważne i historycznie zakorzenione podejście do tematu.