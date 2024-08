Battlefield 7 zaoferuje elementy otwartego świata? EA może pracować nad największymi mapami w historii serii

Po porażce Battlefielda 2042 Electronic Arts wraz z DICE muszą przygotować kolejną odsłonę serii, która zachwyci nie tylko fanów serii, ale również zdobędzie zupełnie nowych graczy, którzy obecnie bawią się w konkurencyjnych tytułach. Właśnie taką produkcją ma być Battlefield 7 i według szefa amerykańskiej firmy, Andrew Wilsona, będzie to „niesamowita gra-usługa”. Dla EA ma być to jeden z najambitniejszych projektów, nad którymi kiedykolwiek pracowali. Wygląda na to, że nowa odsłona zaproponuje zupełnie nową skale rozgrywki, a pomóc ma w tym nowy pracownik, który specjalizuje się w tworzeniu otwartych światów.

Battlefield 7 – mapy będą oferować elementy otwartego świata?

Na stronie EA możemy znaleźć ogłoszenie o pracę dla starszego artysty ds. środowiska, który będzie pracował przy Battlefield 7. Jednym z wymagań od kandydatów jest doświadczenie w pracy nad grami z otwartym światem. Sugeruje to, że produkcja skupi się na stworzeniu ogromnego świata lub na tyle dużych map, że zawierać będą jakieś elementy, które znamy z gier sandboxowych.