Banishers: Ghosts of New Eden w pudełkowym wydaniu na PS5 w promocji

Obniżka na pudełkowe wydanie Banishers: Ghosts of New Eden.

Pojawiła się dobra okazja, by uzupełnić swoją kolekcję pudełkowych wydań gier. Banishers: Ghosts of New Eden w fizycznej wersji na PS5 jest bowiem dostępne w promocji w sklepie Media Expert. Teraz zapłacimy za produkt 30 zł za mniej.

Banishers: Ghosts of New Eden w promocji. Pudełkowe wydanie gry na PS5 taniej

