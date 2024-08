Band of Crusaders zapowiedziane. To polskie „strategiczne RPG” w słowiańskich klimatach

W tym tygodniu doczekaliśmy się zapowiedzi Chernobylite 2: Exclusion Zone. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna polska produkcja, na którą warto mieć oko. Deweloperzy ze studia Virtual Alchemy pracują bowiem nad Band of Crusaders, które opisywane jest jako „strategiczne RPG osadzone w mrokach średniowiecza”.

Nadchodzi Band of Crusaders. Polacy tworzą „strategiczne RPG osadzone w mrokach średniowiecza”

Band of Crusaders ma zaoferować dynamiczny system walki w czasie rzeczywistym. Gracze będą mogli również liczyć na mechanikę „taktycznego spowolnienia czasu”. Virtual Alchemy zapowiada natomiast, że kluczem do sukcesu ma być współpraca poszczególnych postaci, a także „inteligentne wykorzystanie zdolności i pozycjonowanie jednostek”. Deweloperzy podkreślają, że starcia z oponentami mogą przynieść poważne konsekwencje, ponieważ odniesione w trakcie potyczek rany mogą przyczynić się do trwałej śmierci danego bohatera.