Chernobylite 2: Exclusion Zone zapowiedziane. Pierwszy zwiastun i masa szczegółów

Od premiery Chernobylite minęły niedawno dokładnie trzy lata. Tymczasem – jak się okazuje – fani wspomnianej produkcji będą mieli wkrótce okazję zagrać w kontynuację. The Farm 51 zapowiedziało bowiem grę Chernobylite 2: Exclusion Zone, za której sprawą fani klimatów postapo będą mogli ponownie wkroczyć do czarnobylskiej Strefy Wykluczenia.

W nadchodzącej produkcji The Farm 51 gracze będą mieli również możliwość stworzenia własnego zespołu, a każdy z towarzyszy będzie mógł przekazać głównemu bohaterowi swoją wiedzę i umiejętności . W Chernobylite 2: Exclusion Zone nie zabraknie też rozwijania bazy, w której użytkownicy będą tworzyć cenne przedmioty i ulepszać broń, a także przydzielać członków swojej drużyny do różnych zadań.

Chernobylite 2: Exclusion Zone zaoferuje też tzw. funkcję planewalkingu, która pozwoli graczom na „dokonywanie zmian w locie” i błyskawiczne dostosowanie wyposażenia do sytuacji. Zgodnie z zapowiedziami użytkownicy będą mogli rozwijać więcej niż jeden zestaw umiejętności postaci, dzięki czemu będą mogli poradzić sobie ze wszystkimi trudnościami.

The Farm 51 zapowiada, że w Chernobylite 2: Exclusion Zone nie zabraknie też walk o wpływy i negocjacji z frakcjami. Gracze mogą także liczyć na kooperacyjne misje online osadzone w kampanii dla jednego gracza.

Na koniec warto przypomnieć, że Chernobylite zadebiutowało na rynku w lipcu 2021 roku. Obecnia gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji The Farm 51, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Chernobylite – recenzja – Post-sowiecki Dante w zielonym piekle.