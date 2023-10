Larian potwierdza: Baldur's Gate III jeszcze przed końcem roku na Xboksach

Choć od premiery gry Baldur’s Gate III minęło już kilka miesięcy, gra wciąż nie jest dostępna na konsolach Xbox. Przedstawiciel zespołu Larian Studios, Sven Vincke, mówił w przeszłości, że wersja na sprzęt Microsoftu powinna pojawić się pomiędzy wrześniem a listopadem – biorąc pod uwagę to, że dochodzimy już powoli do końca października, jest to zrozumiałe, że niektórzy gracze zaczynają się martwić lub irytować.

Baldur’s Gate III – kiedy wersja na konsole Xbox?

Sytuację postanowił skomentować przedstawiciel działu wydawniczego w Larian Studios, Michael Douse, na swoim profilu na Twitterze/X w odpowiedzi na wpis jednego z użytkowników: