Aż trzy darmowe gry w sklepie Epic Games Store. Odbierzcie prezenty na PC

Dziś w internetowym sklepie Epic Games Store odbierzemy kolejny świąteczny prezent. W praktyce są to trzy różne produkcje – wszystkie niezbędne szczegóły znajdziecie poniżej.

Kolejne świąteczne prezenty od Epic Games Store

Przypomnijmy, że dzisiejsza oferta będzie dostępna tylko do jutra – również do godziny 17:00. Wówczas w sklepie pojawi się kolejna gra do odebrania.