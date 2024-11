Aż 10 gier do odebrania za darmo w Epic Games Store. Kolejne prezenty dla graczy

Nadszedł czwartek, a więc jak co tydzień pecetowi gracze będą mogli odebrać kolejne prezenty od Epic Games Store. Tym razem użytkownicy PC mogą liczyć łącznie na 10 gier – Castelvania Anniversary Collection, czyli kolekcję dziewięciu klasycznych odsłon serii od Konami, a także Snakebird Complete. Gry będą dostępne do odbioru dziś od godziny 17:00. Na przypisanie tytułów do konta będziemy mieli czas do następnego czwartku, czyli do 21 listopada 2024 roku.

Wydana w ramach obchodów 50. rocznicy Konami, ponownie przeżyj te ponadczasowe klasyki, które pomogły zdefiniować gatunek platformówek. Kolekcja Castlevania Anniversary Collection to najlepszy pierwszy krok do świata Castlevanii i walki z Draculą - od klanu Belmontów po ich rozszerzone linie krwi i sojuszników!

Przedstawiamy: Snakebird Complete: The Ultimate Snakebird Experience! Przeżyj niesamowitą łamigłówkową przygodę w kultowych klasykach Snakebird oraz Snakebird Primer połączonych w jednym obszernym pakiecie.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Przypomnijmy, że dziś do godziny 17:00 odbierzemy jeszcze prezenty z ubiegłego tygodnia. Jest to gra Deceive Inc oraz darmowy zestaw do odblokowania Ash w Apex Legends.