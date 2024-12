Avowed ma się inspirować klasycznymi RPG-ami. Tytuł pozwoli na wiele ścieżek postępu

Dowiedzieliśmy się, że Avowed pod względem questów oraz możliwości eksplorowania świata ma się wzorować na starszych grach z gatunku RPG, takich jak m.in. The Elder Scrolls V: Skyrim. W grze wciąż będziemy mogli znaleźć kluczowe przedmioty na wiele różnych sposobów, co zapewnić poczucie naturalnego postępu, wędrówki oraz “przyjemnego gubienia się”.

Na koniec jeszcze raz przypomnijmy, że Avowed ma zostać udostępnione na rynku 18 lutego 2025 roku. Tytuł jest przewidziany na platformy PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. RPG jest nowym projektem studia Obsidian Entertainment, które w przeszłości zajmowało się m.in. serią Pillars of Eternity, The Outer Worlds oraz Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords. Jakiś czas temu informowaliśmy o obniżeniu polskiej ceny nadchodzącej produkcji.