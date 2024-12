Pracownik Obsidian Entertainment jest spokojny o premierę Avowed. Usłyszeliśmy wypowiedź Dennisa Presnella

Avowed to nadchodzący projekt autorstwa Obsidian Entertainment. Studio znane jest z takich projektów, jak Fallout: New Vegas oraz Pillars of Eternity. Jeden z pracowników zajmujący się grami 27 lat wypowiedział się odnośnie projektu, którego jest bardzo pewny, co jest częstym zjawiskiem szczególnie w przypadku tak oczekiwanych premier.

Avowed - deweloper spokojny o sukces produkcji

Dennis Presnell pracował wcześniej nad między innymi nad rozwojem Fallout 1, 2, Baldur’s Gate 1, 2 oraz The Outer Worlds. Wiele z tych produkcji miało przed premierą wielkie oczekiwania fanów. O skutkach takiej presji mogliśmy usłyszeć w ostatniej wypowiedzi pracownika Obsidian Entertainment, który potwierdził wielkie emocje towarzyszące osobom należącym do zespołu przed premierą większego projektu.