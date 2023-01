Avatar: Istota wody – film przekroczył kolejny znaczący próg

Jak donosi redakcja portalu collider.com, Avatar: Istota wody osiągnął kolejny kamień milowy. Dzieło Jamesa Camerona zarobiło już ponad 1.4 miliarda dolarów, co sprawia, że na ten moment produkcja zajmuje 13. pozycję w rankingu najbardziej dochodowych filmów.

Ile zarobi Avatar: Istota wody?

Przypomnijmy, że Avatar: Istota wody nie zaliczył zbyt dobrego otwarcia, a film zarobił dużo mniej niż prognozowano. Warto wspomnieć, że w jednym z wywiadów James Cameron opowiedział o swoich przewidywaniach. Reżyser przyznał, że w pierwszym tygodniu nie będzie wiadomo, czy jego film jest hitem. Zaznaczył również, że Avatar 2 będzie radził sobie lepiej wraz z czasem, a szczyt popularności osiągnie po 3 tygodniach od premiery.



Według przewidywań Avatar: Istota wody finalnie zarobi pomiędzy 1.6 a 1.9 miliarda dolarów, co pobije wynik osiągnięty przez Top Gun: Maverick (1.48 miliarda dolarów). Wszystko wskazuje więc na to, że sequel Avatara zostanie najbardziej dochodowym filmem 2022 roku.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samego filmu, to zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Radek zatytułował swój tekst: Avatar: Istota wody. Tak się robi blockbustery!