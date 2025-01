Attack on Titan: Requiem w pierwszym zwiastunie. Powstało nowe zakończenie finałowego sezonu anime

W listopadzie 2023 roku zadebiutował ostatni odcinek anime Attack on Titan. Wielu fanów serialu nie była zachwycona zakończeniem i narzekali na szumnie zapowiadany finał. Dlatego też jeszcze pod koniec ubiegłego roku w japońskich kinach pojawił się film Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK, który zaprezentował skróconą fabułę ostatniego sezonu. Chociaż twórcy nie zmienili samej historii, to ulepszyli m.in. oprawę wizualną oraz dźwiękową. Swój projekt finału anime przygotowali również fani i od kilkunastu miesięcy grupa Eclypse pracowała nad alternatywnym zakończeniem Attack on Titan. Produkcja właśnie doczekała się pierwszego zwiastuna.

Attack on Titan: Requiem pierwszy zwiastun i data premiery

Attack on Titan: Requiem to fanowska manga, która jest odpowiedzią wielbicieli anime na rozczarowujący finał. Powieść graficzna przedstawia alternatywną wersję zakończenia, która już wkrótce doczeka się animowanej wersji. Już 15 stycznia na oficjalnym kanale Studio Eclypse pojawi się ekranizacja Attack on Titan: Requiem dostępne z anglojęzycznym dubbingiem. Nieco później swoją premierę będzie miała wersja z japońską ścieżką dźwiękową.