Atlas Fallen na kolejnym zwiastunie. Trailer pokazuje zaawansowane mechaniki

Do sieci trafiły kolejne ujęcia z nowego action-RPG twórców The Surge.

Kilka dni temu do sieci trafił humorystyczny zwiastun Atlas Fallen . Tymczasem premiera nowej gry twórców The Surge zbliża się wielkimi krokami, dlatego też wydawca postanowił ponownie przypomnieć graczom o wspomnianej produkcji i opublikował kolejny gameplay trailer. Najnowszy materiał promocyjny skupia się na prezentacji kilku zaawansowanych mechanik.

Zgodnie z zapowiedziami w Atlas Fallen użytkownicy będą mogli ukształtować własny styl walki, a pomóc mają w tym odblokowywane w trakcie rozgrywki ruchy oraz umiejętności. Warto również pamiętać, że kampanię w nadchodzącej produkcji twórców The Surge będzie można ukończyć zarówno w kooperacji, jak i w trybie solo.

Na koniec przypomnijmy, że Atlas Fallen zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 10 sierpnia 2023 roku, czyli w najbliższy czwartek. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszych wrażeń z przedpremierowego pokazu produkcji studia Deck13 Interactive, to zapraszamy Was do lektury: Atlas Fallen – już graliśmy. Pustynny, ale nie pusty świat.