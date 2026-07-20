ASUS RTX 5090 ROG Astral Edition 20 dostępny w USA

ASUS zaznacza, że komponenty te są sprzedawane wyłącznie jako kompletny zestaw i nie ma możliwości ich indywidualnego zakupu w ramach tej oferty. Odjęcie kosztu wymaganego zestawu od łącznej kwoty 10 349,96 USD pozostawia sumę 5499,99 USD za samą kartę graficzną.

Wymagany zestaw „ROG Edition 20 Bundle Exclusive” dokłada do ceny 4849,97 USD. W jego skład wchodzi obudowa ROG GR20 Edition 20, pakiet z płytą główną ROG Crosshair X870E Edition 20 oraz zasilacz ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20.

Zwiększa to minimalną wartość zamówienia do astronomicznych 10 349,96 USD przed naliczeniem odpowiednich podatków.

Karta ma sugerowaną cenę wynoszącą 5499,99 USD, jednak zestaw sprzętowy „Edition 20” został oznaczony jako obowiązkowy wybór.

Wydaje się, że jest to oficjalna cena w USA przypisana do modelu ROG Astral RTX 5090 Edition 20. ASUS wcześniej potwierdził sugerowaną cenę detaliczną na poziomie 5799 € dla tej karty graficznej w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Tamto europejskie ogłoszenie wymieniało kartę jako samodzielny produkt z dostępnością planowaną na koniec lipca lub początek sierpnia. Francuski sprzedawca wystawił później ten sam model w cenie 6499,95 €.

Model Edition 20 wykorzystuje 6,67-calowy zakrzywiony wyświetlacz AMOLED 2K oraz przezroczysty szklany backplate. Posiada taktowanie boost na poziomie 2760 MHz, chłodzenie z czterema wentylatorami, komorę parową i ciekły metal jako pastę termoprzewodzącą.

Jego konstrukcja z podwójnym wejściem zasilania pozwala na pobór do 800 W przy jednoczesnym użyciu kabla 12V-2×6 oraz złącza płyty głównej ASUS GC- HPWR.

ASUS ogranicza przedsprzedaż w USA do jednej sztuki na klienta i obecnie podaje szacowaną datę wysyłki na 7 sierpnia 2026 roku.