Astro Bot na nowym zwiastunie. PlayStation chwali się fenomenalnymi ocenami

W opublikowanym przez PlayStation zwiastunie umieszczono cytaty z kilku wybranych recenzji. Według IGN Astro Bot oferuje „godziny czystej rozrywki”, a VGC uważa, że jest to „najlepsza platformówka 3D dekady”. Cały materiał znajdziecie na dole wiadomości.

Kiedy statek matka PS5 zostaje zaatakowany przez wieloletnią galaktyczną nemezis ASTRO, co skutkuje poplątaniem kabli i rozproszeniem się załogi w kosmosie, tylko sam ASTRO może uratować sytuację! Wyruszając na swą najdłuższą w historii misję, potrzebuje twojej pomocy w ocaleniu rozbitków i odbudowie statku matki – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.

Na koniec warto przypomnieć, że Astro Bot dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Team Asobi, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Astro Bot – świetnej platformówki dla dużych i małych graczy!