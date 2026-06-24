Assetto Corsa Rally otrzyma tryb multiplayer w kolejnej aktualizacji. Do gry trafi także nowa trasa

Oczekiwanie na tryb multiplayer do Assetto Corsa Rally wkrótce dobiegnie końca.

Twórcy z Supernova oficjalnie potwierdzili, że nadchodząca aktualizacja 0.5 do Assetto Corsa Rally wprowadzi pierwszą fazę długo wyczekiwanego trybu wieloosobowego online. Nowa aktualizacja przyniesie także nowe odcinki specjalne, zmiany w modelu opon i kolejne usprawnienia rozgrywki. Multiplayer w końcu trafi do Assetto Corsa Rally Do tej pory Assetto Corsa Rally oferowało jedynie internetowe tablice wyników, które pozwalały organizować asynchroniczne zawody, takie jak FIA Esports Global Rally Tour. Gracze nie mogli jednak rywalizować ze sobą jednocześnie na trasie. To się zmieni wraz z premierą aktualizacji 0.5. Do gry trafią lobby dla maksymalnie 16 graczy, przeznaczone do rywalizacji na pojedynczych odcinkach specjalnych. W prywatnych pokojach będzie można dostosować trasę, warunki pogodowe oraz ograniczenia dotyczące samochodów. Obok nich dostępne będą również oficjalne lobby ACR, zarządzane przez twórców i dostępne przez cały czas.

Gracze, którzy dołączą do etapu już po jego rozpoczęciu, będą mogli obserwować zmagania innych uczestników dzięki funkcji widza. Na razie zabraknie jednak możliwości rozgrywania pełnych rajdów w trybie online. Co ciekawe, deweloperzy nie opublikowali jeszcze żadnych zrzutów ekranu ani materiałów wideo prezentujących nowy system lobby. Nowa aktualizacja przyniesie również kolejne ulepszenia modelu jazdy. Wyłącznie na greckich trasach pojawi się dynamiczna idealna linia przejazdu, która będzie stopniowo poszerzać się w zakrętach. Twórcy wprowadzili także zmiany w modelu opon. Ulepszono maksymalny kąt poślizgu, sposób obliczania powierzchni styku opony z nawierzchnią oraz przebudowano system rozpoznawania rodzaju podłoża. Dodatkowo dynamika pochylenia kół ma teraz skalować przyczepność w zależności od obciążenia i czułości kąta.

GramTV przedstawia:

Po niedawnym zaprezentowaniu odcinka Elatia twórcy ujawnili także nową, zeskanowaną laserowo trasę Loutraki. Łącznie oba pełne odcinki specjalne będą dostępne w 12 różnych wariantach. Aktualizacja 0.5 zawierać będzie również szereg innych poprawek i zmian, których pełna lista ma zostać opublikowana w oficjalnym dzienniku zmian. Dokładna data premiery nowej wersji gry nie została jeszcze ujawniona. Przedstawiciel studia Supernova zdradził również plany rozwoju symulatora na przyszłość: W bliższej perspektywie będziemy mogli ponownie wprowadzić symulację temperatury opon i hamulców, zużycie ogumienia oraz bardziej zaawansowane ustawienia zawieszenia dla nierównych nawierzchni. W dłuższej perspektywie, częściowo dzięki odnowionej współpracy z MegaRide, czyli wyspecjalizowaną włoską firmą zajmującą się zaawansowaną dynamiką pojazdów, oprogramowaniem do symulacji opon i testami ogumienia, będziemy mogli dalej rozwijać model opon i fizykę pojazdów. Aktualizacja 0.5 zapowiada się więc jako jedna z najważniejszych w historii Assetto Corsa Rally, wprowadzając nie tylko pierwsze elementy sieciowej rywalizacji, ale również znaczące usprawnienia modelu jazdy i nowe trasy dla fanów rajdowych zmagań.