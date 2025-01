Assetto Corsa Evo z mieszanym odbiorem po premierze wczesnego dostępu. Twórcy przedstawili plan na zmiany

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj doczekaliśmy się premiery Assetto Corsa Evo we wczesnym dostępie. Tytuł utrzymał spore zainteresowanie zebrane przez twórców przy okazji wcześniejszych zapowiedzi, jednak według wielu nie przełożyło się to na jakość produkcji. Oceny na Steamie nie stoją na wysokim poziomie - warto pamiętać, że mamy do czynienia z wczesną wersją produkcji.

Assetto Corsa Evo - problemy nową odsłoną serii

Dzień po premierze Assetto Corsa Evo prawie 3 tysiące graczy na platformie Valve oceniło tytuł, lecz tylko 62 procent wypowiedziało się pozytywnie. Mimo niezadowalającego odbioru to wydarzenie przyprowadziło na serwery spore grono fanów gatunku - wczoraj ta liczba wyniosła ponad 25 tysięcy, obecnie spadła do nieco ponad pięciu tysięcy. W porównaniu do wydanych jakiś czas temu Test Drive Unlimited: Solar Crown oraz Forzy Motorsport wyniki nowej produkcji stoją na zdecydowanie wyższym poziomie.