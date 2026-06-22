Assetto Corsa Competizione jeszcze żyje. Wersje na PS5 i Xbox Series X|S otrzymały darmową aktualizację z 95 nowymi malowaniami

Najnowsza aktualizacja obejmuje łącznie 95 nowych schematów malowania. 86 z nich pochodzi z mistrzostw GT World Challenge Europe, natomiast pozostałe dziewięć reprezentuje serię GT World Challenge America. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to jedyna nowa zawartość dodana w ramach tego patcha. Studio Kunos Simulazioni udostępniło identyczną aktualizację dla komputerowej wersji gry już w grudniu 2025 roku. Wówczas przypuszczano, że będzie to ostatnia znacząca aktualizacja dla Assetto Corsa Competizione. Teraz wydaje się, że ten sam scenariusz dotyczy również wydań konsolowych.

Posiadacze konsolowych wersji Assetto Corsa Competizione otrzymali darmową aktualizację. Najnowszy patch dla PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S wprowadził aż 95 nowych malowań samochodów pochodzących z sezonu 2025 serii GT World Challenge.

Podczas targów SimRacing Expo 2025 współzałożyciel i dyrektor zarządzający Kunos Simulazioni, Marco Massarutto, zapowiedział, że studio nie planuje już większych aktualizacji dla ACC poza zestawem malowań na sezon 2025. Zespół deweloperski skupia obecnie wszystkie siły na rozwoju następcy gry jaką jest Assetto Corsa EVO. Oznacza to, że rozwój Assetto Corsa Competizione można uznać za zakończony. Nowa produkcja ma również trafić na konsole, jednak dopiero po premierze pełnej wersji na PC. Obecnie gra znajduje się w fazie wczesnego dostępu i osiągnęła wersję 0.7, dlatego konsolowi gracze będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

Wśród najciekawszych nowych malowań znalazł się Porsche zespołu Rutronik Racing, którym w Endurance Cup triumfowali Alessio Picariello, Sven Muller oraz Patric Niederhauser. Aktualizacja zawiera również BMW M4 GT3 Evo zespołu Team WRT, którym mistrzostwo zespołów wywalczyli Charles Weerts i Kelvin van der Linde. Nie zabrakło także czegoś dla fanów Maxa Verstappena. Wśród nowych malowań znalazło się Ferrari 296 GT3 zespołu Emil Frey Racing/Verstappen.com Racing, którym mistrzostwo GT World Challenge Europe Sprint Gold Cup zdobyli Thierry Vermeulen oraz Chris Lulham.

Darmowa aktualizacja jest już dostępna na PlayStation 5 i Xbox Series X/S i prawdopodobnie stanowi ostatni większy dodatek do Assetto Corsa Competizione przed całkowitym skupieniem się studia Kunos na rozwoju Assetto Corsa EVO.