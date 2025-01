Assassin’s Creed Shadows ocenzurowane w Japonii. Ubisoft wprowadził zmiany

Ubisoft dostosowuje grę do japońskich standardów.

Assassin’s Creed Shadows z cenzurą części zawartości w Japonii

Ubisoft ogłosił, że japońska wersja Assassin's Creed Shadows zostanie ocenzurowana, aby spełnić wymagania japońskiej organizacji ratingowej CERO. Decyzja ta została podjęta po tym, jak gra otrzymała kategorię „Z”, co oznacza, że jest przeznaczona tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Mimo to, CERO uznało, że gra zawiera zbyt wiele przemocy, by mogła być sprzedawana na japońskim rynku.

W rezultacie Ubisoft był zmuszony wprowadzić zmiany, aby dostosować grę do japońskich standardów. W oświadczeniu opublikowanym na platformie X Ubisoft Japan poinformował, że japońska wersja gry będzie różnić się niektórymi elementami graficznymi. Zmiany obejmują przede wszystkim usunięcie możliwości amputacji kończyn i głów wrogów podczas rozgrywki. Zmodyfikowano także wygląd miejsc po cięciach na ciele postaci.