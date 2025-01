Assassin's Creed Shadows z szeroką gamą funkcji ułatwień dostępu dla graczy

Funkcje dostępności w Assassin’s Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows zaoferuje zarówno podstawowe, jak i bardziej rozbudowane opcje dostępności. Gracze będą mogli dostosować rozgrywkę do swoich potrzeb, korzystając z takich funkcji jak wspomaganie celowania, napisy, personalizacja interfejsu HUD, a także tryby upraszczające walkę i eksplorację. Gra zaoferuje też cztery oddzielne poziomy trudności dla walki i skradania, co pozwoli na dopasowanie wyzwania do umiejętności gracza.

Opcje wizualne obejmują m.in. tryby dla osób z różnymi rodzajami daltonizmu, które umożliwiają zmianę kolorów wybranych elementów gry. Dodatkowo dostępna będzie funkcja narracji ekranowej, która opisuje części menu, interfejsu HUD oraz inne elementy wyświetlane na ekranie. Oprócz tego dostępna będzie opcja wyłączenia wstrząsów ekranu.